ضبط رجل وامرأتين لممارستهم الدعارة في الباحة

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٤ مساءً
ضبط رجل وامرأتين لممارستهم الدعارة في الباحة
المواطن - فريق التحرير

ضبطت شرطة منطقة الباحة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص 3 وافدين (رجل وامرأتان) لممارستهم الدعارة في شقة سكنية.

وبحسب الأمن العام، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

