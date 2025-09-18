Icon

ضبط شخصين للشروع في الصيد دون ترخيص بمحمية طويق

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٩ مساءً
ضبط شخصين للشروع في الصيد دون ترخيص بمحمية طويق
المواطن - واس

ضبطت دوريات القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهما مخالفة الشروع في الصيد، دون ترخيص في محمية طويق الطبيعية، بحوزتهما بندقية شوزن وبندقية هوائية و(400) ذخيرة هوائية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهما.

وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

