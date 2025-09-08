ضبط عدد من المتسولين في القصيم

عبدالله الربيعة قصة شغف.. رمز الإنسانية السعودية والعطاء المتجدد قتلى وجرحى في تصادم قطار وحافلة وسط المكسيك إخلاء جوي طبي لمواطنة من قرغيزستان للسعودية فتح باب القبول على وظائف رئاسة أمن الدولة وظائف شاغرة في طيران أديل وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة في متاجر بنده وظائف شاغرة لدى مجموعة عيادات ديافيرم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
ضبطت شرطة منطقة القصيم بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، عددًا من المتسولين.
وثال الأمن العام عبر منصة إكس إنه تم ضبط امرأة من الجنسية الباكستانية تقوم بالتسول بطريقة مباشرة أمام المحلات التجارية.
كما تم ضبط شخص يقوم بالتسول بطريقة مباشرة أمام المحالات التجارية، وشخص يقوم بالتسول في أحد المساجد واستعطاف المصلين أثناء خروجهم.
📹| شرطة منطقة القصيم تضبط عدداً من المتسولين.#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/OvBmEmShDa
