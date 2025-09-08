Icon

ضبط عدد من المتسولين في القصيم

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٠ صباحاً
ضبط عدد من المتسولين في القصيم
المواطن - فريق التحرير

ضبطت شرطة منطقة القصيم بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، عددًا من المتسولين.

وثال الأمن العام عبر منصة إكس إنه تم ضبط امرأة من الجنسية الباكستانية تقوم بالتسول بطريقة مباشرة أمام المحلات التجارية.

كما تم ضبط شخص يقوم بالتسول بطريقة مباشرة أمام المحالات التجارية، وشخص يقوم بالتسول في أحد المساجد واستعطاف المصلين أثناء خروجهم.

 

