ضبط قائد دراجة آلية ارتكاب مخالفات مرورية في تبوك

ضبط المرور السعودي في منطقة تبوك، قائد دراجة آلية لارتكابه مخالفات مرورية مؤثرة على السلامة العامة، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية العامة للمرور عبر منصة إكس إنه تم إحالة المتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.