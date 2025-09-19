Icon

ضبط قائد دراجة آلية ارتكاب مخالفات مرورية في تبوك

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٥ مساءً
ضبط قائد دراجة آلية ارتكاب مخالفات مرورية في تبوك
المواطن - فريق التحرير

ضبط المرور السعودي في منطقة تبوك، قائد دراجة آلية لارتكابه مخالفات مرورية مؤثرة على السلامة العامة، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية العامة للمرور عبر منصة إكس إنه تم إحالة المتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

