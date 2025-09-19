ضبط قائد دراجة آلية ارتكاب مخالفات مرورية في تبوك

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS وظائف إدارية شاغرة في شركة EY وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة في مصفاة سامرف وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن
ضبط المرور السعودي في منطقة تبوك، قائد دراجة آلية لارتكابه مخالفات مرورية مؤثرة على السلامة العامة، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المديرية العامة للمرور عبر منصة إكس إنه تم إحالة المتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.