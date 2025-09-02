Icon

ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية في تبوك

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية في تبوك
المواطن - فريق التحرير

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في حقل بمنطقة تبوك مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، وبحوزتهما أسماك مصيدة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

