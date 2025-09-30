Icon

ضبط مخالفين لممارستهما صيد السمك دون تصريح في تبوك

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
ضبط مخالفين لممارستهما صيد السمك دون تصريح في تبوك
المواطن - فريق التحرير

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في البدع بمنطقة تبوك مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة؛ وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، وبحوزتهما أسماكًا مصيدة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

