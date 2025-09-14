ضبط مخالفين لممارستهم الصيد دون تصريح وبحوزتهم أسماك مصيدة بالمدينة المنورة أمراض القلب سبب الوفاة الأول عالميًا المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة نسما التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية للأسبوع الرابع الإخلاء الطبي ينقل مواطنين من المغرب للعلاج في السعودية التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال والقادسية حالة مطرية على جازان تستمر حتى المساء زلزال يهز إندونيسيا السعودية تشارك في قمة عمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري “U20”
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة، مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح، وبحوزتهم أسماك مصيدة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع، الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.