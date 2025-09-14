حلّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بسبب مخالفات بدء أعمال السجل العقاري لـ 10 أحياء بمنطقة مكة المكرمة القطاع الرياضي ينضم إلى جائزة العمل في نسختها الخامسة ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10433 نقطة استدعاء 1,432 عبوة من صانعة المشروبات الغازية Drinkmate لاحتمال انفجارها انطلاق الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية في الدوحة شرطة دبي تطيح بعصابة إجرامية تمتهن الاحتيال الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخصين لحيازتهما الشبو الموارد البشرية تطلق النسخة الخامسة من جائزة العمل
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في منطقة عسير، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.