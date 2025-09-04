Icon

بدء أعمال السجل العقاري في 19 حيًا بمنطقتي الرياض والشرقية Icon ضبط مخالف لإشعاله النار في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية Icon فنزويلا تتهم واشنطن بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون Icon “فيفا” يطلق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2026 Icon وظائف شاغرة للجنسين بـ البنك الإسلامي Icon أودية عسير الخضراء.. جمال الطبيعة وسحر المكان Icon ارتفاع ضحايا فيضانات إقليم البنجاب الباكستاني إلى 46 قتيلًا Icon انتشال 270 جثة من موقع كارثة الانزلاق الأرضي في السودان Icon الدولار يهبط مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية Icon تنبيه من حال مطرية وأتربة مثارة على جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في غير الأماكن المخصصة لها

ضبط مخالف لإشعاله النار في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١١ صباحاً
ضبط مخالف لإشعاله النار في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكّدت القوات، أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
غرامة تصل 3 آلاف ريال عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة

غرامة تصل 3 آلاف ريال عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة

ضبط 24 مواطناً مخالفاً لنظام البيئة باعوا حطبًا محليًا في الرياض

ضبط 24 مواطناً مخالفاً لنظام البيئة باعوا حطبًا محليًا في الرياض

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مواطنة مخالفة في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
السعودية اليوم

ضبط مواطنة مخالفة في محمية الإمام فيصل...

السعودية اليوم