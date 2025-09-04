بدء أعمال السجل العقاري في 19 حيًا بمنطقتي الرياض والشرقية ضبط مخالف لإشعاله النار في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية فنزويلا تتهم واشنطن بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون “فيفا” يطلق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2026 وظائف شاغرة للجنسين بـ البنك الإسلامي أودية عسير الخضراء.. جمال الطبيعة وسحر المكان ارتفاع ضحايا فيضانات إقليم البنجاب الباكستاني إلى 46 قتيلًا انتشال 270 جثة من موقع كارثة الانزلاق الأرضي في السودان الدولار يهبط مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية تنبيه من حال مطرية وأتربة مثارة على جازان
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكّدت القوات، أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.