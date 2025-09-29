ضبط مستودع لتصنيع السجائر الإلكترونية المقلدة في الرياض

اعتدال في الأجواء وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة مع دخول الخريف في الشمالية الذهب اليوم يسجّل مستوى قياسيًا مرتفعًا القبض على مروج الإمفيتامين في عسير الهلال يتغلّب على ناساف الأوزبكي بثلاثية 66 مليون نسمة في المنطقة العربية يعانون من نقص التغذية النفط يتراجع أكثر من 3% مع توقعات نمو المعروض العالمي مسام ينزع 1.280 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع القبض على مقيمين لترويجهما الشبو في الشرقية ترامب: حظيت بدعم كامل من دول الشرق الأوسط لخطة السلام تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق إنترسك السعودية بنسخته الـ 7 في الرياض
ضبطت أمانة منطقة الرياض مستودعًا مخالفًا يُستخدم في تصنيع مكونات السجائر الإلكترونية بطرق غير نظامية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
وقالت الأمانة عبر منصة إكس إن الموقع يحتوي على مواد خام وكيماوية، وأجزاء إلكترونية، وأدوات تصنيع، إضافة إلى عبوات تحمل علامات تجارية عالمية مزوّرة.
وجرى إرسال عينات منها للفحص المخبري للتحقق من خطورتها ومدى مخالفتها للاشتراطات الصحية.
وأكدت أمانة الرياض استمرار حملاتها الرقابية الميدانية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بهدف حماية الصحة العامة وضمان التزام المنشآت بالأنظمة والتعليمات.