ضبط مستودع لتصنيع السجائر الإلكترونية المقلدة في الرياض

ضبطت أمانة منطقة الرياض مستودعًا مخالفًا يُستخدم في تصنيع مكونات السجائر الإلكترونية بطرق غير نظامية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

وقالت الأمانة عبر منصة إكس إن الموقع يحتوي على مواد خام وكيماوية، وأجزاء إلكترونية، وأدوات تصنيع، إضافة إلى عبوات تحمل علامات تجارية عالمية مزوّرة.

وجرى إرسال عينات منها للفحص المخبري للتحقق من خطورتها ومدى مخالفتها للاشتراطات الصحية.

وأكدت أمانة الرياض استمرار حملاتها الرقابية الميدانية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بهدف حماية الصحة العامة وضمان التزام المنشآت بالأنظمة والتعليمات.