Icon

اعتدال في الأجواء وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة مع دخول الخريف في الشمالية Icon الذهب اليوم يسجّل مستوى قياسيًا مرتفعًا Icon القبض على مروج الإمفيتامين في عسير Icon الهلال يتغلّب على ناساف الأوزبكي بثلاثية Icon 66 مليون نسمة في المنطقة العربية يعانون من نقص التغذية Icon النفط يتراجع أكثر من 3% مع توقعات نمو المعروض العالمي Icon مسام ينزع 1.280 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon القبض على مقيمين لترويجهما الشبو في الشرقية Icon ترامب: حظيت بدعم كامل من دول الشرق الأوسط لخطة السلام Icon تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق إنترسك السعودية بنسخته الـ 7 في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مستودع لتصنيع السجائر الإلكترونية المقلدة في الرياض

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٣ مساءً
ضبط مستودع لتصنيع السجائر الإلكترونية المقلدة في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت أمانة منطقة الرياض مستودعًا مخالفًا يُستخدم في تصنيع مكونات السجائر الإلكترونية بطرق غير نظامية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

وقالت الأمانة عبر منصة إكس إن الموقع يحتوي على مواد خام وكيماوية، وأجزاء إلكترونية، وأدوات تصنيع، إضافة إلى عبوات تحمل علامات تجارية عالمية مزوّرة.

قد يهمّك أيضاً
مدارس أهلية لأولياء الأمور: لن نستقبل أبناءكم وسنسجلهم غيابًا!

مدارس أهلية لأولياء الأمور: لن نستقبل أبناءكم وسنسجلهم غيابًا!

ابن عياف: إنشاء محطات مترو الرياض في مناطق كثيفة بالسكان

ابن عياف: إنشاء محطات مترو الرياض في مناطق كثيفة بالسكان

وجرى إرسال عينات منها للفحص المخبري للتحقق من خطورتها ومدى مخالفتها للاشتراطات الصحية.

وأكدت أمانة الرياض استمرار حملاتها الرقابية الميدانية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بهدف حماية الصحة العامة وضمان التزام المنشآت بالأنظمة والتعليمات.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقرار إيجار العقارات التجارية بالرياض يعزز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة
السعودية اليوم

استقرار إيجار العقارات التجارية بالرياض يعزز نمو...

السعودية اليوم
برعاية وزير الداخلية.. انطلاق معرض إنترسك السعودية في الرياض غدًا
السعودية اليوم

برعاية وزير الداخلية.. انطلاق معرض إنترسك السعودية...

السعودية اليوم
شرطة الرياض تباشر واقعة اعتداء أشخاص على حدث
أخبار رئيسية

شرطة الرياض تباشر واقعة اعتداء أشخاص على...

أخبار رئيسية
حريق يلتهم محلاً تجاريًا في حي المرسلات بالرياض
أخبار رئيسية

حريق يلتهم محلاً تجاريًا في حي المرسلات...

أخبار رئيسية
الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني
السعودية اليوم

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض يهنئ...

السعودية اليوم
القبض على 4 أشخاص بالرياض لترويجهم المخدرات 
السعودية اليوم

القبض على 4 أشخاص بالرياض لترويجهم المخدرات 

السعودية اليوم
ضبط وافد لاستغلاله أطفال ونساء في التسول بالرياض
السعودية اليوم

ضبط وافد لاستغلاله أطفال ونساء في التسول...

السعودية اليوم
ضبط مواطن لنقله حطبًا محليًا في الرياض
السعودية اليوم

ضبط مواطن لنقله حطبًا محليًا في الرياض

السعودية اليوم