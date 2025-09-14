ضبط مقيم لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الإمام تركي الملكية الصحة: بدء تقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية عبر تطبيق صحتي الملاكم الأمريكي تيرينس كروفورد بطلًا للعالم في وزن فوق المتوسط ألعاب الإنترنت تهدد الشباب والمراهقين بالاكتئاب والوحدة تمارا السعودية تتجه للحصول على تمويل بقيمة 1.4 مليار دولار المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة الرياض حساب المواطن: 4 خطوات للاستعلام عن حالة الاعتراض تنبيه من هطول أمطار غزيرة على أضم والليث ضبط مخالفين لممارستهم الصيد دون تصريح وبحوزتهم أسماك مصيدة بالمدينة المنورة أمراض القلب سبب الوفاة الأول عالميًا
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية السودانية مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (35) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وطُبّقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكّدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.