ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٤ مساءً
ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية المصرية؛ لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية، وطُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل للجهات المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أمانة الشرقية تسرب موعد حملتها على المستودعات ومطالبات بتدخل #نزاهة

أمانة الشرقية تسرب موعد حملتها على المستودعات ومطالبات بتدخل #نزاهة

القبض على مروج الحشيش والشبو في الشرقية

القبض على مروج الحشيش والشبو في الشرقية

