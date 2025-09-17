ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية البنجلاديشية؛ لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل للجهات المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية، غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.