Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٢ مساءً
ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية البنجلاديشية؛ لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل للجهات المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية، غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
نائب أمير الشرقية ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “العتيبي”

نائب أمير الشرقية ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “العتيبي”

اللواء الودعاني يتفقد القطاعات والمراكز الحدودية ومنفذ الرقعي في الشرقية

اللواء الودعاني يتفقد القطاعات والمراكز الحدودية ومنفذ الرقعي في الشرقية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية
السعودية اليوم

ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية...

السعودية اليوم