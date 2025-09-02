Icon

ضبط مواطنة مخالفة في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٣ صباحاً
ضبط مواطنة مخالفة في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنة مخالفة لنظام البيئة؛ لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي، بإشعالها النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.

وأكدت القوات، أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية، غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

