Icon

هيئة المحاسبين تطلق شهادة “جاهزية” الاحترافية Icon جوجل تواجه دعوى احتكار جديدة Icon ضبط مواطنين مخالفين في محمية الملك سلمان الملكية Icon علي بابا تطلق أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي لمنافسة OpenAI Icon برنامج ريف يحدد موعد صدور نتائج الأهلية Icon القبض على مقيمين بحوزتهما أسلحة نارية في مكان عام بالرياض Icon ارتفاع أسعار النفط Icon فيتامين D متى يصبح خطراً على الصحة؟ Icon المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى المكسيك Icon تنبيه من أمطار ورياح نشطة على نجران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لارتكابهما مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص

ضبط مواطنين مخالفين في محمية الملك سلمان الملكية

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٦ صباحاً
ضبط مواطنين مخالفين في محمية الملك سلمان الملكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت دوريات القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية، بحوزتهما بندقية شوزن وبندقية هوائية وجهاز جذب الطيور و(3) شباك صيد، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهما.

وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة استخدام أجهزة جذب الطيور غرامة (50,000) ريال، وعقوبة استخدام الشباك والمصايد والأشراك مخالفة تبلغ غرامتها (100,000) ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال.

قد يهمّك أيضاً
رصد نوعين جديدين من الطيور بمحمية الملك سلمان

رصد نوعين جديدين من الطيور بمحمية الملك سلمان

على ظهور الإبل.. رحّالة بريطانيون يقطعون 500 كم بمحمية الملك سلمان الملكية

على ظهور الإبل.. رحّالة بريطانيون يقطعون 500 كم بمحمية الملك سلمان الملكية

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد