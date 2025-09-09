هيئة المحاسبين تطلق شهادة “جاهزية” الاحترافية جوجل تواجه دعوى احتكار جديدة ضبط مواطنين مخالفين في محمية الملك سلمان الملكية علي بابا تطلق أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي لمنافسة OpenAI برنامج ريف يحدد موعد صدور نتائج الأهلية القبض على مقيمين بحوزتهما أسلحة نارية في مكان عام بالرياض ارتفاع أسعار النفط فيتامين D متى يصبح خطراً على الصحة؟ المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى المكسيك تنبيه من أمطار ورياح نشطة على نجران
ضبطت دوريات القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية، بحوزتهما بندقية شوزن وبندقية هوائية وجهاز جذب الطيور و(3) شباك صيد، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهما.
وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة استخدام أجهزة جذب الطيور غرامة (50,000) ريال، وعقوبة استخدام الشباك والمصايد والأشراك مخالفة تبلغ غرامتها (100,000) ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال.
وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.