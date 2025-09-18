ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الخميس، عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

تفاصيل العقوبة

وأوضحت قوات أمن الطرق، عبر حسابها في منصة إكس، أن غرامة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية، تصل إلى (3,000) ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.