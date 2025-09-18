ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية تمديد فترة التسجيل بجائزة المعلم المتميز في المدينة المنورة نيوم يفوز على الأخدود بهدف دون رد وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله لمواجهة إنفيديا.. هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ183 مليار دولار القوات السعودية والقوات البرية الأمريكية تختتمان مناورات الرمال الحمراء وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة
أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الخميس، عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت قوات أمن الطرق، عبر حسابها في منصة إكس، أن غرامة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية، تصل إلى (3,000) ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
#الأمن_البيئي يضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية. pic.twitter.com/AFksAZWytb
— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) September 18, 2025