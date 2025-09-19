ضبط مواطن رعى 10 أمتان من الإبل في محمية الإمام تركي

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS وظائف إدارية شاغرة في شركة EY وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة في مصفاة سامرف وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (10) أمتان من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وطُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.