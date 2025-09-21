Icon

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني Icon القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض Icon الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد Icon التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن Icon فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا Icon عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية Icon أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة Icon فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل Icon فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة Icon السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٠٧ مساءً
ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

‏‎ ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (10) متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
تشجير محمية الملك عبدالعزيز ترسخ رؤية محمد بن سلمان وتلبي أهداف السعودية الخضراء

تشجير محمية الملك عبدالعزيز ترسخ رؤية محمد بن سلمان وتلبي أهداف السعودية...

اكتشاف نقوش ورسوم صخرية تعود إلى ما قبل الميلاد في محمية الملك عبدالعزيز 

اكتشاف نقوش ورسوم صخرية تعود إلى ما قبل الميلاد في محمية الملك...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد