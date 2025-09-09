ضبط مواطن رعى 8 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز شاهد.. الأمطار وجداول المياه ترسم لوحة بديعة في وادي تربة قطر تندد بالهجوم الإسرائيلي ضد قيادات حماس في الدوحة بأمر الملك سلمان وتوجيه ولي العهد.. تسليم وسام الملك عبدالعزيز للمواطن ماهر الدلبحي إيداع دعم حساب المواطن خلال ساعات القبض على مواطن بعسير لترويجه القات المخدر إنقاذ غزال إدمي بعد سقوطه في غرفة أرضية بمحمية جزر فرسان السفارة في فرنسا لـ المواطنين: تجنبوا مواقع الاحتجاجات السعودية تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل سوريا لقطات توثق هطول الأمطار وجريان السويل بشرورة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (8) متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.