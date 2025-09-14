Icon

ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٩ مساءً
ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص، غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

