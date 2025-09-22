ضبط مواطن لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير

عروض وأركان تفاعلية في المدينة المنورة غدًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني سعود بن نايف: بلادنا تشهد إنجازات نوعية تصنع مستقبلًا مشرقًا يليق بمكانتها الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية اليوم الوطني الشرع أمام الأمم المتحدة: سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي طرف بفخر الأمجاد وعلوّ الرايات الخضراء.. وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني السعودي 95 الاعتدال الخريفي الليلة التاسعة مساء إعلان نتائج القبول الموحد رقم 4 للعمل بقطاعات وزارة الداخلية سعر الذهب اليوم عند مستوى تاريخي جديد جامعة الفيصل تطلق محطة شمسية للبحث والابتكار
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته مترين مكعبين من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقة عسير، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة.
وأوضحت القوات، أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين، في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32,000) ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.