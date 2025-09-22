Icon

ضبط مواطن لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٨ مساءً
ضبط مواطن لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته مترين مكعبين من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقة عسير، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة.

وأوضحت القوات، أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين، في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32,000) ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

