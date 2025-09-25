Icon

ضبط مواطن لنقله حطبًا محليًا في الرياض

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٨ مساءً
ضبط مواطن لنقله حطبًا محليًا في الرياض
المواطن - فريق التحرير

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، لنقله (5) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة الرياض.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة. وتصل عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

