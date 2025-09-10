ضبط مواطن مارس صيد الأسماك بدون تصريح في تبوك خالد بن سلمان: الهجوم الإسرائيلي على قطر عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10498.04 نقطة زاتكا تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها هل يلزم إحضار صورة شخصية لتجديد الهوية الوطنية؟ تدشين أحدث مضخات الإنسولين للأطفال بمستشفى جازان العام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح مشروعًا تعليميًا في المكلا السعودية تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي الأمن جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية ثعبان يلدغ طفلاً داخل حضانة
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في حقل بمنطقة تبوك مواطنًا مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارسته الصيد دون تصريح، بمنطقة محظورة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.