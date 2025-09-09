ضبط متنزهين مخالفين لأنظمة الصيد في الليث

هيئة المحاسبين تطلق شهادة “جاهزية” الاحترافية جوجل تواجه دعوى احتكار جديدة ضبط مواطنين مخالفين في محمية الملك سلمان الملكية علي بابا تطلق أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي لمنافسة OpenAI برنامج ريف يحدد موعد صدور نتائج الأهلية القبض على مقيمين بحوزتهما أسلحة نارية في مكان عام بالرياض ارتفاع أسعار النفط فيتامين D متى يصبح خطراً على الصحة؟ المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى المكسيك تنبيه من أمطار ورياح نشطة على نجران
ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث أمس، عددًا من المتنزهين أثناء ممارستهم الصيد باستخدام شباك مخالفة للأنظمة والتعليمات، وعُثر بحوزتهم على نحو 4 كيلوجرامات من الأسماك، وذلك خلال الجولات الرقابية الميدانية التي ينفذها الفرع.
وشدّد مدير مكتب الوزارة بالمحافظة المهندس يحيى المهابي، على الصيادين بالالتزام بالأنظمة والتعليمات الهادفة إلى حماية الثروة السمكية من الاستنزاف، والتقيَّد بالمواسم النظامية للصيد لضمان استدامتها للأجيال القادمة، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح المعتمدة.