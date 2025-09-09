Icon

ضبط متنزهين مخالفين لأنظمة الصيد في الليث

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث أمس، عددًا من المتنزهين أثناء ممارستهم الصيد باستخدام شباك مخالفة للأنظمة والتعليمات، وعُثر بحوزتهم على نحو 4 كيلوجرامات من الأسماك، وذلك خلال الجولات الرقابية الميدانية التي ينفذها الفرع.

وشدّد مدير مكتب الوزارة بالمحافظة المهندس يحيى المهابي، على الصيادين بالالتزام بالأنظمة والتعليمات الهادفة إلى حماية الثروة السمكية من الاستنزاف، والتقيَّد بالمواسم النظامية للصيد لضمان استدامتها للأجيال القادمة، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح المعتمدة.

