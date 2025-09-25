Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مخالف لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

ضبط وافد لاستغلاله أطفال ونساء في التسول بالرياض

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
ضبط وافد لاستغلاله أطفال ونساء في التسول بالرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص وافدًا لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

جرائم الإتجار بالأشخاص

وأوضح الأمن العام، في بيان له، أنه امتدادًا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص وافدًا من الجنسية اليمنية لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باستغلاله أطفال ونساء من الجنسية نفسها في التسول بالميادين والطرقات العامة.

قد يهمّك أيضاً
الخيم الرمضانية في الرياض.. ملامح الضيافة والتآخي في ليالي شهر رمضان

الخيم الرمضانية في الرياض.. ملامح الضيافة والتآخي في ليالي شهر رمضان

صور .. لاعبو الأخضر يصلون مقر معسكر الرياض

صور .. لاعبو الأخضر يصلون مقر معسكر الرياض

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لمن استغلوا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الرياض تستضيف معرض التحول الصناعي 2025
السعودية اليوم

الرياض تستضيف معرض التحول الصناعي 2025

السعودية اليوم
القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض
أخبار رئيسية

القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر...

أخبار رئيسية
النصر يقسو على الرياض بخماسية بدوري روشن
الرياضة

النصر يقسو على الرياض بخماسية بدوري روشن

الرياضة
ضبط مواطن لنقله حطبًا محليًا في الرياض
السعودية اليوم

ضبط مواطن لنقله حطبًا محليًا في الرياض

السعودية اليوم
القبض على 4 أشخاص بالرياض لترويجهم المخدرات 
السعودية اليوم

القبض على 4 أشخاص بالرياض لترويجهم المخدرات 

السعودية اليوم
استقرار إيجار العقارات التجارية بالرياض يعزز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة
السعودية اليوم

استقرار إيجار العقارات التجارية بالرياض يعزز نمو...

السعودية اليوم
النقل العام بالرياض: تعديل جدول تشغيل مسار 937 لخدمة كليات الطالبات
السعودية اليوم

النقل العام بالرياض: تعديل جدول تشغيل مسار...

السعودية اليوم
الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني
السعودية اليوم

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض يهنئ...

السعودية اليوم