ضبط وافد لاستغلاله أطفال ونساء في التسول بالرياض

ضبطت شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص وافدًا لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأوضح الأمن العام، في بيان له، أنه امتدادًا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص وافدًا من الجنسية اليمنية لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باستغلاله أطفال ونساء من الجنسية نفسها في التسول بالميادين والطرقات العامة.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لمن استغلوا.
