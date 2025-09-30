ضبط وافد يمارس المهنة الصحية دون ترخيص

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، ضبط وافد من جنسية عربية في منطقة الحدود الشمالية، لممارسته المهنة الصحية دون ترخيص، والترويج لها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، أن المخالف كان يتنقل بسيارته الخاصة بين منازل المرضى لمزاولة أنشطة صحية شملت، العلاج الوظيفي، وتقويم الأعصاب، ومتابعة ما بعد الجلطات، وعلاج الدسك، وحالات الإعياء العام، في مخالفة صريحة لنظام مزاولة المهن الصحية وتعريض حياة المرضى للخطر.