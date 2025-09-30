Icon

في الحدود الشمالية والترويج لها في وسائل التواصل الاجتماعي

ضبط وافد يمارس المهنة الصحية دون ترخيص

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٥٧ مساءً
ضبط وافد يمارس المهنة الصحية دون ترخيص
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، ضبط وافد من جنسية عربية في منطقة الحدود الشمالية، لممارسته المهنة الصحية دون ترخيص، والترويج لها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، أن المخالف كان يتنقل بسيارته الخاصة بين منازل المرضى لمزاولة أنشطة صحية شملت، العلاج الوظيفي، وتقويم الأعصاب، ومتابعة ما بعد الجلطات، وعلاج الدسك، وحالات الإعياء العام، في مخالفة صريحة لنظام مزاولة المهن الصحية وتعريض حياة المرضى للخطر.

