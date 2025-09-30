ضبط وافد يمارس المهنة الصحية دون ترخيص المالية تصدر البيان التمهيدي للميزانية.. الإيرادات 1.147 مليار ريال والنفقات 1.313 مليار نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول المعينين لدى المملكة إغلاق جسر الملك فهد بالأحساء 4 أيام وتحديد مسارات بديلة قفز من النافذة.. وفاة غامضة لسفير جنوب إفريقيا في فرنسا الجوازات تُصدِّر 25,492 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة مجلس الوزراء: السعودية مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق اتفاق شامل لوقف الحرب في غزة توضيح من الزكاة والضريبة والدخل بشأن ضريبة التصرفات العقارية إحباط تهريب 80 كيلو قات في جازان سيارات بنصف الثمن!
أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، ضبط وافد من جنسية عربية في منطقة الحدود الشمالية، لممارسته المهنة الصحية دون ترخيص، والترويج لها في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة، أن المخالف كان يتنقل بسيارته الخاصة بين منازل المرضى لمزاولة أنشطة صحية شملت، العلاج الوظيفي، وتقويم الأعصاب، ومتابعة ما بعد الجلطات، وعلاج الدسك، وحالات الإعياء العام، في مخالفة صريحة لنظام مزاولة المهن الصحية وتعريض حياة المرضى للخطر.
ضبط وافد من جنسية عربية، بعد ترويجه علاجات غير مرخصة، شملت (العلاج الوظيفي، تقويم الأعصاب، متابعة ما بعد الجلطات، علاج الدسك، حالات الإعياء) وإحالته للجهات المختصة.#وطن_ينبض_بالصحة pic.twitter.com/a2XARc8YMt
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) September 30, 2025