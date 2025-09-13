ضبط 142 كجم من الشبو المخدر مخبأة بحافلة نقل ركاب دولية بالمدينة المنورة

برنامج ريف: إيقاف الخدمات لا يؤثر على الدعم هيئة الولاية على أموال القاصرين تستعرض توجهاتها الاستراتيجية شواطئ أملج.. مناظر خلابة ومشروعات بلدية تعزز جودة الحياة وزارة الدفاع تستعرض طائرات القوات الجوية المشاركة بفعاليات اليوم الوطني المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا و4 خطوات للاشتراك السعودية تدين الهجوم الإرهابي في باكستان القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات جازان حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة لإثبات صحة عقد الإيجار القبض على مقيم لترويجه الشبو المخدر بالمدينة المنورة حياة الفهد تتعرض لجلطة ثانية وتخضع للتنفس الاصطناعي
في إطار تنفيذ مهام وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات (142) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدّر (الشبو) بمنطقة المدينة المنورة مخبأة في حافلة نقل ركّاب دولية، بالتعاون مع الجهاز النظير في جمهورية العراق، وقبضت على المتورطين فيها، وهما وافدان من الجنسية العراقية.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
