بالتعاون مع الجهاز النظير في جمهورية العراق

ضبط 142 كجم من الشبو المخدر مخبأة بحافلة نقل ركاب دولية بالمدينة المنورة

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٩ مساءً
ضبط 142 كجم من الشبو المخدر مخبأة بحافلة نقل ركاب دولية بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

في إطار تنفيذ مهام وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات (142) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدّر (الشبو) بمنطقة المدينة المنورة مخبأة في حافلة نقل ركّاب دولية، بالتعاون مع الجهاز النظير في جمهورية العراق، وقبضت على المتورطين فيها، وهما وافدان من الجنسية العراقية.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

