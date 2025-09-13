Icon

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تنظم لقاءً معرفيًا لسفير السعودية لدى الصين Icon المركزي الصيني يجري عملية إعادة شراء عكسية مباشرة Icon وظائف إدارية شاغرة بـ شركة الخزف Icon مندوب السعودية بالأمم المتحدة: قرار حل الدولتين يعيد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية Icon الخارجية القطرية: القمة العربية الإسلامية ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي Icon زلزال عنيف يضرب سواحل روسيا وتحذيرات من أمواج تسونامي خطيرة Icon البرلمان العربي: إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين خطوة تعكس الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين Icon موسم الخريف: اعتدال الأجواء واقتران القمر بالثريا في قران 19 Icon وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية

أخبار رئيسية
ضمن الحملات الميدانية المشتركة خلال أسبوع

ضبط 21339 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل.. بينهم 23 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 12 / 03 / 1447هـ الموافق 04/ 09 / 2025م إلى 18 / 03 / 1447هـ الموافق 10 / 09 / 2025م، عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (21339) مخالفًا، منهم (12955) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4198) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(4186) مخالفًا لنظام العمل.

الحملات الميدانية المشتركة

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1314) شخصًا (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(56%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى (01%)، كما تم ضبط (25) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (23) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (32280) وافدًا مخالفًا، منهم (29155) رجلًا، و(3125) امرأة.

خامسًا: تم إحالة (25133) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2349) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11687) مخالفًا.

وأكّدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

