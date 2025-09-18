Icon

ضبط 2281 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ضبط 2281 مركبة مخالفة

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه بمنصة إكس، أنه تم ضبط 2281 مركبة مخالفة، بمختلف مناطق المملكة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

