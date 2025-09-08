Icon

شواطئ جازان.. تجربة استثنائية في أحضان الطبيعة Icon القبض على مقيمين لترويجهما 17 كجم من الشبو بالرياض Icon احتراق سيارة كهربائية ومقتل 3 أشخاص في ألمانيا Icon لقاح روسي جديد لعلاج السرطان Icon وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة: نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم Icon ارتفاع جديد.. سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين Icon وزير الحج والعمرة يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا Icon ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 1954 قتيلاً ومصاباً Icon بدء استقبال طلبات تراخيص الحراسة الأمنية المدنية الخاصة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة مقدونيا الشمالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بعسير

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٠ مساءً
ضبط 4 مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بعسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في القحمة بمنطقة عسير 4 مقيمين من الجنسية الهندية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح، وبحوزتهم أسماك مصيدة، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
إحباط تهريب 230 كيلوجرامًا حشيش وقات مخدر في جازان

إحباط تهريب 230 كيلوجرامًا حشيش وقات مخدر في جازان

حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية البرية

حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية البرية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 180 كجم قات مخدر والإطاحة بـ 3 مخالفين بعسير
آخر الاخبار

إحباط تهريب 180 كجم قات مخدر والإطاحة...

آخر الاخبار
حرس الحدود ينفّذ مبادرة لتنظيف شاطئ القحمة وقاع البحر في عسير
السعودية اليوم

حرس الحدود ينفّذ مبادرة لتنظيف شاطئ القحمة...

السعودية اليوم
حرس الحدود يحبط تهريب 57.5 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان
السعودية اليوم

حرس الحدود يحبط تهريب 57.5 كيلوجرامًا من...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية في تبوك
السعودية اليوم

ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية في...

السعودية اليوم
عملية نوعية تحبط تهريب 237 ألف قرص مخدر بجازان
السعودية اليوم

عملية نوعية تحبط تهريب 237 ألف قرص...

السعودية اليوم
ضبط 9 أشخاص لتهريبهم 214 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان وعسير
السعودية اليوم

ضبط 9 أشخاص لتهريبهم 214 كيلوجرامًا من...

السعودية اليوم
حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعرض لوعكة صحية في عرض البحر بجازان
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعرض لوعكة صحية...

السعودية اليوم
عملية نوعية تحبط تهريب 165 قرص محظور في جازان
السعودية اليوم

عملية نوعية تحبط تهريب 165 قرص محظور...

السعودية اليوم