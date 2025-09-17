ضبط 400 كجم لحوم مجهولة المصدر في منزل سكني بتبوك

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
ضبطت الفرق الرقابية في أمانة منطقة تبوك، ممثلة في وكالة التراخيص والامتثال، منزل سكني في أحد أحياء المدينة، يستخدمه عدد من العمالة لتخزين نحو 400 كجم من اللحوم مجهولة المصدر، استعدادا لتوزيعها على عدد من المطاعم المحلية.
وقالت أمانة تبوك عبر منصة إكس إنه جرى على الفور مصادرة المضبوطات، حفاظًا على الصحة العامة، كما ألقت فرق الضبط الميداني القبض على ثلاثة مخالفين، جرى تسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وشددت الأمانة على استمرار حملاتها الرقابية المكثفة للتصدي لأي ممارسات مخالفة تهدد سلامة المستهلكين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، عبر تطبيق “بلدي” أو من خلال مركز البلاغات الموحد 940.