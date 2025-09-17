Icon

جرى على الفور مصادرة المضبوطات

ضبط 400 كجم لحوم مجهولة المصدر في منزل سكني بتبوك

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
ضبط 400 كجم لحوم مجهولة المصدر في منزل سكني بتبوك
المواطن - فريق التحرير

ضبطت الفرق الرقابية في أمانة منطقة تبوك، ممثلة في وكالة التراخيص والامتثال، منزل سكني في أحد أحياء المدينة، يستخدمه عدد من العمالة لتخزين نحو 400 كجم من اللحوم مجهولة المصدر، استعدادا لتوزيعها على عدد من المطاعم المحلية.

وقالت أمانة تبوك عبر منصة إكس إنه جرى على الفور مصادرة المضبوطات، حفاظًا على الصحة العامة، كما ألقت فرق الضبط الميداني القبض على ثلاثة مخالفين، جرى تسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وشددت الأمانة على استمرار حملاتها الرقابية المكثفة للتصدي لأي ممارسات مخالفة تهدد سلامة المستهلكين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، عبر تطبيق “بلدي” أو من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

