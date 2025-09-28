ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في جدة

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في جدة، بمنطقة مكة المكرمة، مواطنين ومقيمًا من الجنسية السورية، ومقيمًا من الجنسية الفلسطينية، ومقيمًا من الجنسية المصرية، مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، لممارستهم الصيد البحري داخل دون تصريح، واستخدامهم أدوات محظورة، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود، بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة، بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات، تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.