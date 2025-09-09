ضبط 5 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الشرقية

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط 5 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيات الباكستانية والبنجلاديشية والسودانية؛ لاستغلالهم الرواسب في المنطقة الشرقية.

وقال الأمن البيئي على منصة إكس إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وضبط معدتين تُستخدمان في تجريف ونقل التربة.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.