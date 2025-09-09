ضبط 5 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الشرقية

الأسهم الأوروبية تغلق على تباين منتخب مصر يتعادل مع بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن وظائف شاغرة لدى شركة روابي وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة NOV وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الفطيم وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة المراعي وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية وظائف إدارية شاغرة لدى السودة للتطوير وظائف شاغرة بـ شركة التصنيع الوطنية
أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط 5 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيات الباكستانية والبنجلاديشية والسودانية؛ لاستغلالهم الرواسب في المنطقة الشرقية.
وقال الأمن البيئي على منصة إكس إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وضبط معدتين تُستخدمان في تجريف ونقل التربة.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.