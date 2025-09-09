Icon

الأسهم الأوروبية تغلق على تباين Icon منتخب مصر يتعادل مع بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن Icon وظائف شاغرة لدى شركة روابي Icon وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة NOV Icon وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الفطيم Icon وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة المراعي Icon وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى السودة للتطوير Icon وظائف شاغرة بـ شركة التصنيع الوطنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط 5 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الشرقية

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
ضبط 5 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط 5 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيات الباكستانية والبنجلاديشية والسودانية؛ لاستغلالهم الرواسب في المنطقة الشرقية.

وقال الأمن البيئي على منصة إكس إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وضبط معدتين تُستخدمان في تجريف ونقل التربة.

قد يهمّك أيضاً
منابع الحزن في الرواية السعودية أولى فعاليات موسم الشرقية الثقافي

منابع الحزن في الرواية السعودية أولى فعاليات موسم الشرقية الثقافي

تعيين العنودالشهري نائبة لرئيس بلدية بالمنطقة الشرقية

تعيين العنودالشهري نائبة لرئيس بلدية بالمنطقة الشرقية

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء أعمال السجل العقاري في 19 حيًا بمنطقتي الرياض والشرقية
السعودية اليوم

بدء أعمال السجل العقاري في 19 حيًا...

السعودية اليوم
القبض على شخصين لترويجهما الشبو في الشرقية
السعودية اليوم

القبض على شخصين لترويجهما الشبو في الشرقية

السعودية اليوم
السجل العقاري يبدأ تسجيل 214,166 قطعة عقارية في الرياض والشرقية
آخر الاخبار

السجل العقاري يبدأ تسجيل 214,166 قطعة عقارية...

آخر الاخبار