ضبط 6267 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

نفذت إدارات المرور حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف المناطق.

واستعرض المرور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، نتائج هذه الحملة التي استمرت من يوم الأحد 21 سبتمبر 2025 إلى السبت 27 سبتمبر 2025.

وقال المرور إن الحملة نجحت في ضبط 6267 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة، ضمن إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور.