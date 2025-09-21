Icon

ضبط 6,828 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
ضبط 6,828 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

أعلنت إدارة المرور تنفيذ حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف المناطق.

واستعرض المرور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، نتائج هذه الحملة التي استمرت من يوم الأحد 14 سبتمبر 2025 إلى السبت 20 سبتمبر 2025.

وقال المرور إن الحملة نجحت في ضبط 6,828 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة، ضمن إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور.

