ضبط 6,893 دراجة آلية مخالفة في حملات خلال أسبوع

نفذت إدارات المرور حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف المناطق.

واستعرض المرور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، نتائج هذه الحملة التي استمرت من يوم الأحد 7 سبتمبر 2025 إلى السبت 13 سبتمبر 2025.

وتابع المرور أن الحملة نجحت في ضبط 6,893 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة، ضمن إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور.