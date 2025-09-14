ضبط 6,893 دراجة آلية مخالفة في حملات خلال أسبوع التأمينات: يمكن الانسحاب قبل تفعيل الجمعية فقط وليس بعدها وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فوائد احتساء شاي القرنفل بعد الوجبات باريس سان جيرمان يفوز على ضيفه لانس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بـ كدانة للتنمية والتطوير 17 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة
نفذت إدارات المرور حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف المناطق.
واستعرض المرور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، نتائج هذه الحملة التي استمرت من يوم الأحد 7 سبتمبر 2025 إلى السبت 13 سبتمبر 2025.
وتابع المرور أن الحملة نجحت في ضبط 6,893 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة، ضمن إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور.