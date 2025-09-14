Icon

ضبط 6,893 دراجة آلية مخالفة في حملات خلال أسبوع

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
ضبط 6,893 دراجة آلية مخالفة في حملات خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

نفذت إدارات المرور حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف المناطق.

واستعرض المرور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، نتائج هذه الحملة التي استمرت من يوم الأحد 7 سبتمبر 2025 إلى السبت 13 سبتمبر 2025.

وتابع المرور أن الحملة نجحت في ضبط 6,893 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة، ضمن إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور.

