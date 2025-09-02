Icon

ضبط 9 أشخاص لتهريبهم 214 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان وعسير

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبه (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي عسير قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود، في قطاع الربوعة على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (154) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) و (994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)،وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

 

