طائرة هندية تنجو من كارثة محققة بعد اشتعال محركها

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٤ صباحاً
طائرة هندية تنجو من كارثة محققة بعد اشتعال محركها
المواطن - فريق التحرير

نجت طائرة هندية تابعة لشركة “أير إنديا” من كارثة محققة في الأجواء، بعد اشتعال النيران في المحرك الأيمن للطائرة عقب إقلاعها من مطار دلهي متجهة إلى إندور، لكنها اضطرت للعودة مرة بفضل مهارة طاقهما.

طائرة هندية تنجو من كارثة

وبعد إقلاع الرحلة AI2913 من مطار دلهي اضطرت للعودة بعد أن تلقى طاقم القيادة إنذارا بحريق في المحرك الأيمن بعد حوالى 30 دقيقة من الإقلاع، بعدما اتبع الطاقم الإجراءات القياسية، إذ أوقف المحرك المعني وطلب إذنا من مراقبة الحركة الجوية للهبوط الطارئ.

وأكدت الخطوط الجوية الهندية “أير إنديا” أن الطائرة التي كانت الطائرة الهندية تحمل على متنها أكثر من 90 شخصا، خضعت لفحص شامل، وتم نقل الركاب إلى طائرة بديلة لاستكمال رحلتهم.

وأشارت الشركة إلى أن سلامة الركاب والطاقم هي الأولوية القصوى، معربة عن أسفها للإزعاج الناتج عن الحادث، في حين بدأت هيئة الطيران المدني التحقيق لتحديد ما إذا كان الإنذار ناتجا عن حريق فعلي أو خلل فني في نظام الإنذار.

