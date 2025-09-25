طرح فرصة استثمارية لإنشاء مدينة زراعية في متنزه واحة بريدة

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرصة استثمارية عبر منصة “فرص”، لإنشاء مدينة زراعية في متنزه واحة بريدة بمنطقة القصيم؛ بهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي، والإسهام في تنمية الغطاء النباتي.

وأوضحت الوزارة أن الفرصة الاستثمارية تتجاوز مساحتها (8.44) ملايين متر مربع في متنزه واحة بريدة الجزء (ب)، لزراعة الأشجار المثمرة, والحفاظ على الغطاء النباتي، وتطوير المتنزهات الوطنية دعمًا للنشاط البيئي والسياحي والترفيهي في المنطقة؛ وآخر موعد لاستلام العروض في 25 نوفمبر 2025م.

ودعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الدخول للمنافسة إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة “فرص”، ولمعرفة المزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني: ([email protected]).

وتعمل وزارة “البيئة” على طرح الفرص الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وتعزيز إسهامه في تنمية المحتوى المحلي, بما يُسهم في تطوير قطاعاتها، وتوفير فرص عمل جديدة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.