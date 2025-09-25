Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

طرح فرصة استثمارية لإنشاء مدينة زراعية في متنزه واحة بريدة

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
طرح فرصة استثمارية لإنشاء مدينة زراعية في متنزه واحة بريدة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرصة استثمارية عبر منصة “فرص”، لإنشاء مدينة زراعية في متنزه واحة بريدة بمنطقة القصيم؛ بهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي، والإسهام في تنمية الغطاء النباتي.

وأوضحت الوزارة أن الفرصة الاستثمارية تتجاوز مساحتها (8.44) ملايين متر مربع في متنزه واحة بريدة الجزء (ب)، لزراعة الأشجار المثمرة, والحفاظ على الغطاء النباتي، وتطوير المتنزهات الوطنية دعمًا للنشاط البيئي والسياحي والترفيهي في المنطقة؛ وآخر موعد لاستلام العروض في 25 نوفمبر 2025م.

قد يهمّك أيضاً
فيديو وتعليق بشأن واحة بريدة

فيديو وتعليق بشأن واحة بريدة

زراعة مليون شجرة في واحة بريدة

زراعة مليون شجرة في واحة بريدة

ودعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الدخول للمنافسة إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة “فرص”، ولمعرفة المزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني: ([email protected]).

وتعمل وزارة “البيئة” على طرح الفرص الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وتعزيز إسهامه في تنمية المحتوى المحلي, بما يُسهم في تطوير قطاعاتها، وتوفير فرص عمل جديدة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد