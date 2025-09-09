هيئة تطوير محمية الإمام تركي تطلق المرحلة الثانية من موسم الرعي طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من ملك الأردن تفاصيل اتصال ترامب بأمير قطر شرط مهم لاستفادة المطلقة من سكني سعود بن طلال يُدشِّن موسم صرام الأحساء لعام 2025 القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو قات في عسير آبل تكشف عن مواصفات iPhone 17.. شاشة أكبر وتقنية ProMotion لأول مرة أبل تكشف عن iOS 26 بتجربة بصرية وذكاء اصطناعي متطور إحباط تهريب 5,580 قرصًا من الإمفيتامين في جازان
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الأربعاء عبر منصة أبشر.
وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن المزاد يتم طرحه عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
وتابعت، أن طريقة الوصول للخدمة تتم بالدخول لمنصة أبشر واختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار المرور، وبعدها اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.