طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الأربعاء عبر منصة أبشر.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن المزاد يتم طرحه عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

وتابعت، أن طريقة الوصول للخدمة تتم بالدخول لمنصة أبشر واختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار المرور، وبعدها اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.