طرح 3 فرص استثمارية لزراعة الشتلات والأشجار المثمرة في منطقة مكة المكرمة

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمام القطاع الخاص، ثلاث فرص استثمارية لزراعة الشتلات والأشجار المثمرة؛ بهدف تطوير قطاع الزراعة في منطقة مكة المكرمة، والإسهام في تنمية الغطاء النباتي وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضحت الوزارة، أن المشروع الأول يقع في مساحة إجمالية تبلغ (1.23) مليون متر مربع، لإقامة مدينة زراعية (حلى 1) لزراعة الأشجار المثمرة، وتقديم خدمات تسويقية في محافظة القنفذة، والفرصة الثانية تقع على مساحة تبلغ (10) آلاف متر مربع لإنشاء مشتل زراعي في محافظة أضم لزراعة الشتلات، وآخر موعد لاستلام عروض الفرصتين في 19 نوفمبر 2025م، والفرصة الثالثة تبلغ مساحتها (مليون) متر مربع، لإنشاء مشتل شتلات برية في محافظة القنفذة، وآخر موعد لاستلام العروض في 24 نوفمبر المقبل.

ودعت الوزارة المستثمرين الراغبين في دخول المنافسة إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة “فرص”، ولمعرفة المزيد من التفاصيل والاستفسارات التواصل عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة؛ لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الزراعة، وتعزيز إسهامه في تنمية المحتوى المحلي؛ بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.