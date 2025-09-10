Icon

لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص

طرح 47 مشروعًا عبر منصة استطلاع

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
طرح 47 مشروعًا عبر منصة استطلاع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 47 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 24 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية)؛ الذي تهدف من خلاله وزارة الثقافة إلى تعزيز نشاط الحرف والصناعات اليدوية ذي الصلة بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، والمحافظة عليه، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 16 سبتمبر 2025م.

وشهدت المنصة طرح الهيئة العامة للنقل لمشروع (آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقًا للعمل في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة ونشاط النقل بسيارة أجرة المطار وجدول العقوبات)؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة إلى تنظيم ممارسة نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة وممارسة نشاط النقل بسيارة أجرة المطار لمقدمي الخدمة (الأفراد)، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 17 سبتمبر 2025م.
وطرحت الهيئة العامة للإحصاء عبر المنصة مشروع (ميثاق أخلاقيات العمل الإحصائي)؛ بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والموضوعية والنزاهة المهنية، وحماية خصوصية الأفراد وبياناتهم، وضمان مصداقية العمل الإحصائي في مختلف مراحله، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 18 سبتمبر 2025م.
من جانبها طرحت هيئة السوق المالية مشروع تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية (الإطار التنظيمي للمستشار الآلي)؛ بهدف فتح المجال أمام مؤسسات السوق المالية لتقديم خدمات المستشار الآلي، وينتهي الاستطلاع على المشروعات بتاريخ 24 سبتمبر 2025م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

