طريقة التأكد من حالة الدفعة في حساب المواطن بعد إيداع الدعم

أكد حساب المواطن أنه تم إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر وبالإمكان التوجه إلى الحساب والتأكد من حالة الدفعة عن طريق “تسجيل دخول، الدفعات المالية”.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.