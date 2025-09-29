طريق الأمير محمد بن سلمان.. محور تنموي يجسّد رؤية شمولية لتطوير البنية التحتية بالمدينة المنورة

يمتد طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لمسافة 13 كيلومترًا ليشكل أحد أهم المحاور الرئيسة في المدينة المنورة، إذ يربط بين المسجد النبوي الشريف وطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، بما يعزز الانسيابية المرورية ويسهل الوصول إلى أبرز المرافق الحيوية بالمدينة المنورة.

ويُعد الطريق شريانًا حيويًا للمدينة المنورة، إذ يلتقي عددًا من الطرق الرئيسة مثل: طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز (الدائري الأول)، وطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الدائري الثاني)، وطريق الملك خالد بن عبدالعزيز (الدائري الثالث)، وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز.

ويتميّز الطريق بالربط بين الطرق الرئيسة، وتوفير مسارات للمشاة والدراجات، فضلًا عن مناطق تشجير ممتدة على طول الطريق، وأنظمة إنارة ذكية تسهم في تعزيز جمالية المشهد الحضري ورفع مستوى السلامة. ومن أبرز المشاريع المرتبطة به مشروع أنسنة المدينة، ومشروع التأهيل البيئي لوادي قناة، ومشروع رؤى المدينة، أكبر مشروع ضيافة في العالم.

ويجسّد طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رؤيةً شموليةً لتطوير البنية التحتية في المدينة المنورة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتنمية الحضرية، ويراعي البعد البيئي والجمالي، ويعكس مستوى العناية التي توليها القيادة الرشيدة -حفظها الله- لمدينة المصطف -صلى الله عليه وسلم- وزوارها من مختلف أنحاء العالم.