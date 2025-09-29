Icon

طرح 21 مشروعًا عبر منصة استطلاع بالتعاون مع 14 جهة حكومية Icon تنبيه من رياح نشطة بسرعة 49كم/س على المنطقة الشرقية Icon درجات الحرارة.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى بـ42 مئوية وأبها الأدنى Icon النيران تلتهم سيارة الإعلامي المصري أحمد شوبير Icon ولاية أوريغون تقاضي ترامب لنشره الحرس الوطني في بورتلاند Icon طريق الأمير محمد بن سلمان.. محور تنموي يجسّد رؤية شمولية لتطوير البنية التحتية بالمدينة المنورة Icon ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى لها على الإطلاق Icon طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة وغبار على عدة مناطق Icon الافتاء تعلن الانتهاء من إصدار كتاب فتح العلام في فتاوى أركان الإسلام لسماحة المفتي Icon فرع هيئة الصحفيين بعسير ينظم ندوة “الخطاب الإعلامي للوطن.. بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يعزز الانسيابية المرورية ويسهل الوصول إلى أبرز المرافق الحيوية بالمدينة المنورة

طريق الأمير محمد بن سلمان.. محور تنموي يجسّد رؤية شمولية لتطوير البنية التحتية بالمدينة المنورة

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
طريق الأمير محمد بن سلمان.. محور تنموي يجسّد رؤية شمولية لتطوير البنية التحتية بالمدينة المنورة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يمتد طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لمسافة 13 كيلومترًا ليشكل أحد أهم المحاور الرئيسة في المدينة المنورة، إذ يربط بين المسجد النبوي الشريف وطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، بما يعزز الانسيابية المرورية ويسهل الوصول إلى أبرز المرافق الحيوية بالمدينة المنورة.

ويُعد الطريق شريانًا حيويًا للمدينة المنورة، إذ يلتقي عددًا من الطرق الرئيسة مثل: طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز (الدائري الأول)، وطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الدائري الثاني)، وطريق الملك خالد بن عبدالعزيز (الدائري الثالث)، وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز.

قد يهمّك أيضاً
أتربة ورياح شديدة على المدينة المنورة

أتربة ورياح شديدة على المدينة المنورة

انتعاش أسواق المدينة المنورة تزامنًا مع قدوم الحجاج

انتعاش أسواق المدينة المنورة تزامنًا مع قدوم الحجاج

ويتميّز الطريق بالربط بين الطرق الرئيسة، وتوفير مسارات للمشاة والدراجات، فضلًا عن مناطق تشجير ممتدة على طول الطريق، وأنظمة إنارة ذكية تسهم في تعزيز جمالية المشهد الحضري ورفع مستوى السلامة. ومن أبرز المشاريع المرتبطة به مشروع أنسنة المدينة، ومشروع التأهيل البيئي لوادي قناة، ومشروع رؤى المدينة، أكبر مشروع ضيافة في العالم.

ويجسّد طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رؤيةً شموليةً لتطوير البنية التحتية في المدينة المنورة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتنمية الحضرية، ويراعي البعد البيئي والجمالي، ويعكس مستوى العناية التي توليها القيادة الرشيدة -حفظها الله- لمدينة المصطف -صلى الله عليه وسلم- وزوارها من مختلف أنحاء العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حريق في مستودعات بالمدينة المنورة والمدني يتدخل
السعودية اليوم

حريق في مستودعات بالمدينة المنورة والمدني يتدخل

السعودية اليوم
درجات الحرارة.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى بـ42 مئوية وأبها الأدنى
السعودية اليوم

درجات الحرارة.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى...

السعودية اليوم
تنبيه من رياح نشطة بسرعة 49كم/س على المنطقة الشرقية
السعودية اليوم

تنبيه من رياح نشطة بسرعة 49كم/س على...

السعودية اليوم
المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة المدينة المنورة
السعودية اليوم

المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث...

السعودية اليوم
شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جنوب المدينة المنورة
السعودية اليوم

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جنوب المدينة المنورة

السعودية اليوم
في اليوم العالمي للسياحة.. المدينة المنورة ضمن أفضل 100 وجهة عالمية
السعودية اليوم

في اليوم العالمي للسياحة.. المدينة المنورة ضمن...

السعودية اليوم