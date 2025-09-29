طرح 21 مشروعًا عبر منصة استطلاع بالتعاون مع 14 جهة حكومية تنبيه من رياح نشطة بسرعة 49كم/س على المنطقة الشرقية درجات الحرارة.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى بـ42 مئوية وأبها الأدنى النيران تلتهم سيارة الإعلامي المصري أحمد شوبير ولاية أوريغون تقاضي ترامب لنشره الحرس الوطني في بورتلاند طريق الأمير محمد بن سلمان.. محور تنموي يجسّد رؤية شمولية لتطوير البنية التحتية بالمدينة المنورة ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى لها على الإطلاق طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة وغبار على عدة مناطق الافتاء تعلن الانتهاء من إصدار كتاب فتح العلام في فتاوى أركان الإسلام لسماحة المفتي فرع هيئة الصحفيين بعسير ينظم ندوة “الخطاب الإعلامي للوطن.. بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم”
يمتد طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لمسافة 13 كيلومترًا ليشكل أحد أهم المحاور الرئيسة في المدينة المنورة، إذ يربط بين المسجد النبوي الشريف وطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، بما يعزز الانسيابية المرورية ويسهل الوصول إلى أبرز المرافق الحيوية بالمدينة المنورة.
ويُعد الطريق شريانًا حيويًا للمدينة المنورة، إذ يلتقي عددًا من الطرق الرئيسة مثل: طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز (الدائري الأول)، وطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الدائري الثاني)، وطريق الملك خالد بن عبدالعزيز (الدائري الثالث)، وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز.
ويتميّز الطريق بالربط بين الطرق الرئيسة، وتوفير مسارات للمشاة والدراجات، فضلًا عن مناطق تشجير ممتدة على طول الطريق، وأنظمة إنارة ذكية تسهم في تعزيز جمالية المشهد الحضري ورفع مستوى السلامة. ومن أبرز المشاريع المرتبطة به مشروع أنسنة المدينة، ومشروع التأهيل البيئي لوادي قناة، ومشروع رؤى المدينة، أكبر مشروع ضيافة في العالم.
ويجسّد طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رؤيةً شموليةً لتطوير البنية التحتية في المدينة المنورة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتنمية الحضرية، ويراعي البعد البيئي والجمالي، ويعكس مستوى العناية التي توليها القيادة الرشيدة -حفظها الله- لمدينة المصطف -صلى الله عليه وسلم- وزوارها من مختلف أنحاء العالم.