في لعبة إلكترونية

طفل يخسر أموال والده على الإنترنت فينتحر شنقًا

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أقدم طفل يبلغ من العمر 13 عاماً في منطقة موهانلالجانج بمدينة لاكناو عاصمة وأكبر مدينة في ولاية أوتار براديش شمال الهند، على الانتحار شنقاً بعد خسارة مليون و400 ألف روبية (نحو 16 ألف دولار) هي كل حساب أبيه المصرفي في لعبة على الإنترنت، وفق ما أفادت الشرطة الثلاثاء.

وأوضح الضابط المقيم بقسم شرطة موهانلالجانج، دي كيه سينج، إن الفتى، وهو طالب في الصف السادس، لجأ إلى الانتحار بدافع الخوف الاثنين، بعد أن زار والده فرع البنك، وعلم أن حسابه أصبح صفراً.

كما أضافت الشرطة أن والد الفتى عاد إلى المنزل بعد تسجيله شكوى لدى مدير البنك، وروى ما حدث لعائلته، حسب وكالة أنباء “برس ترست أوف إنديا”.

كذلك أردفت أنه لدى سماع ما رواه الأب، ذهب الصبي، وقد أصابه الرعب، إلى غرفته فوق سطح المنزل بحجة استذكار دروسه، ثم قام بشنق نفسه، فيما اكتُشف الأمر عندما ذهبت أخته إلى غرفته في المساء.

وأسرع باقي أفراد العائلة إلى الغرفة لدى سماعهم صرخات الفتاة وأنزلوا الصبي وأخذوه لمركز الصحة المجتمعية، حيث أعلن الأطباء وفاته.

