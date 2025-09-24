Icon

طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة
المواطن - فريق التحرير

تسبب صبي أفغاني يبلغ من العمر 13 عامًا، في حالة من الذهول، لسلطات مطار إنديرا غاندي الدولي في دلهي عندما وصل إلى المطار مختبئًا حجرة عجلات طائرة.

ففي مغامرة جريئة تتحدى قوانين البقاء، تمكن الصبي الأفغاني من الوصول إلى نيودلهي من كابل على متن طائرة تابعة لشركة “كام إير”، ليس كراكب، بل كمتسلل سري مختبئًا في حجرة عجلات الطائرة – وهي رحلة محفوفة بالمخاطر قام بها “بدافع الفضول”.

ووفقا للتقارير، فقد هبطت طائرة الخطوط الجوية “كام” رقم RQ-4401 القادمة من كابل في نيودلهي بعد رحلة استغرقت ساعة ونصف (90 دقيقة).

طفل يسافر إلى الهند

وفي مجال الطيران، تُعرف محاولات السفر الجوي عالميًا باسم “التسلل إلى حجرة عجلات الطائرة”، حيث يختبئ المسافرون اليائسون داخل حجرة عجلات الطائرة أو أسفلها.

تُعدّ هذه المحاولات محفوفة بالمخاطر للغاية نظرًا للارتفاعات العالية في الجو حيث درجات الحرارة المنخفضة التي تصل حد التجمد، بالإضافة إلى نقص الأكسجين عند ارتفاعات الطيران، إلى جانب ضيق مساحة الحجرة.

وغالبا ما تنتهي هذه المحاولات بالوفاة، وعادةً ما يكون ذلك بسبب انخفاض حرارة الجسم.

أثناء سير الطائرة على المدرج في مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي، رصد كبير ضباط الأمن في شركة الطيران الطفل – وهو من مواليد قندوز الأفغانية – يسير على المدرج بالقرب من الطائرة، فأبلغ مركز مراقبة العمليات الأمنية في المطار على الفور، وفقًا لمسؤول في المطار طلب عدم الكشف عن هويته.

رحلة محفوفة بالمخاطر

وتم احتجاز الصبي بسرعة وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية، بما في ذلك قوة الأمن الصناعي المركزية، التي استجوبته لعدة ساعات في مبنى الركاب رقم 3.

وقال مسؤول في قوة الأمن الصناعي المركزية، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الصبي، الذي أُعيد إلى كابل في وقت لاحق من اليوم نفسه، أبلغ المحققين أنه تمكن من التسلل إلى مطار كابل والصعود إلى عجلات الهبوط الخلفية المركزية للطائرة قبل الإقلاع.

ونقل الضابط في قوة الأمن الصناعي المركزية عن الصبي قوله إنه “تمكن من التسلل إلى داخل المطار وعجلات الهبوط دون أن يُكتشف أمره”، وأنه أخبر المسؤولين أنه فعل ذلك بدافع الفضول.

غير أن صحيفة “ذا إنديان إكسبريس” أفادت بأن الصبي كان يرغب في السفر إلى إيران، ولم يكن يعلم أن الرحلة التي صعد إليها متجهة إلى نيودلهي، وليس طهران.

