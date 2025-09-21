Icon

مصحوبة برياح نشطة

طقس الأحد.. أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٥ صباحاً
طقس الأحد.. أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية، في حين تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء منها، كذلك على مناطق نجران، الرياض، القصيم، حائل.

أمطار رعدية وسيول وبرد

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

