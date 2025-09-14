Icon

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة برياح نشطة

طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٨ صباحاً
طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة ، نجران، الشرقية ، الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي تبوك والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

انتشار واسع لـ السحب الرعدية القوية على مرتفعات غرب المملكة

انتشار واسع لـ السحب الرعدية القوية على مرتفعات غرب المملكة

توقعات بموجة حارة حتى الأسبوع الأول من رمضان

توقعات بموجة حارة حتى الأسبوع الأول من رمضان

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

