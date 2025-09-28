Icon

ضباب على عدد من المناطق

طقس الأحد.. أمطار وسحب رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٦ صباحاً
طقس الأحد.. أمطار وسحب رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر و نصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

