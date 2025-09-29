Icon

أخبار رئيسية
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة وغبار على عدة مناطق

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض, نجران, تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج.

